Близько тисячі автомобілів заблоковані на трасах Японії через сніг

Тільки на автомагістралі номер 18 на кордоні між Нагано і сусідньою префектурою Гумма з п'ятниці накопичилося близько 500 автомобілів, повідомила телекомпанія NHK.

Схожа ситуація біля курорту Каруїдзава, де через снігові замети стали вантажівки і екскурсійні автобуси, пише РИА Новости.

На автодорозі номер 20 на межі префектури Нагано і Яманасі скупчилося від 300 до 400 одиниць транспорту.

Дороги очищують від снігу. Водіїв і пасажирів тимчасово розмістили в адміністративних будівлях, їм надано гаряче харчування. Водіїв, у яких закінчився бензин, забезпечують паливом.

У ніч на суботу на Японію знову обрушилися сильні снігопади. У Токіо випало 27 сантиметрів снігу, в головному місті префектури Яманасі - Кофу - 114 сантиметрів снігу, в Фукусімі - 36 сантиметрів, у Сендаї - 29 сантиметрів. У школах Токіо в суботу були скасовані заняття. Рух на автомагістралях від Токіо в західні префектури було зупинено. Залізничний транспорт функціонував з великими перебоями.

За даними газети "Іоміурі" за 29 префектурам Японії в результаті снігопадів загинули 17 людей, 1550 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Це вже другий сильний снігопад за тиждень: у минулі вихідні столичний регіон Японії був охоплений потужним снігопадом, жертвами якого, за останніми даними, стали щонайменше 13 осіб. Кількість постраждалих перевищила 1,7 тисячі осіб. Тоді в деяких районах столиці висота снігового покриву сягнула 27 сантиметрів, це рекорд за останні 45 років.