ООН опублікувала доповідь, у якій звинуватила владу КНДР у «невимовному звірстві»

Організація Об'єднаних Націй у понеділок, 17 лютого, опублікувала доповідь, присвячену порушенням прав людини в КНДР, пише Lenta.ru. Про це йдеться в прес-релізі на сайті верховного комісара ООН з прав людини.

Документ, обсяг якого становить близько 400 сторінок, був складений комісією, скликаною спеціально для розслідування. Її члени звинуватили владу країни у злочинах проти людяності. Згідно прес-релізу, мова йде про «винищення населення, вбивства, тортури, ув'язнення у в'язниці, зґвалтування, примусові аборти та інші види сексуального насильства, переслідування з політичних, релігійних, расових і гендерних мотивів, насильному переселенні, викраденнях і нелюдському обмеженні їжі на тривалі періоди часу».

Крім того, автори доповіді звинуватили владу КНДР у «невимовному звірстві» щодо ув'язнених трудових таборів. Всього, за даними ООН, в країні діють чотири великі табори, в яких утримуються від 80 до 120 тисяч політичних в'язнів.

У листі до лідера Північної Кореї Кім Чен Ина укладачі документа повідомили, що порекомендують передати справу стосовно влади КНДР до Міжнародного кримінального суду. Згідно з текстом листа, його автори не виключають, що до відповідальності можуть притягти і самого Кім Чен Ина.

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Рішення розслідувати випадки порушення прав людини в Північній Кореї в березні 2013 року ухвалила профільна рада ООН. В основі резолюції, присвяченій розслідуванню, лежала доповідь спецпредставника ООН з КНДР Марзукі Дарусмана (Marzuki Darusman).

Під час роботи комісія опитала безліч перебіжчиків з Північної Кореї. Для цього членам комісії довелося відвідати цілий ряд країн, де проживають біженці з КНДР.

У КНДР укладачів доповіді звинуватили у брехні, повідомляє Reuters. Згідно із заявою північнокорейської дипмісії в Женеві, Пхеньян не допускає згаданих в документі порушень. Метою публікації доповіді північнокорейці назвали «саботаж соціалістичної системи».