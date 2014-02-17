Amnesty International закликає Раду Безпеки ООН посилити тиск на КНДР

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй має посилити тиск на Північну Корею, щоб вирішити жахливу ситуацію з правами людини в країні, заявила Amnesty International після публікації критичної доповіді комісії ООН з розслідування порушень прав людини в Північній Кореї.

"Детальна доповідь Комісії проливає світло на жахливі реалії життя в Північній Кореї. Надзвичайно шокуючими є як серйозність, так і характер порушень прав людини", - сказала Розен Райф, директор з досліджень Amnesty International по Східній Азії.

На думку Райф, Рада Безпеки ООН і Рада з прав людини мають скористатися цією можливістю і використати свою владу і вплив, щоб забезпечити відповідні дії уряду Північної Кореї на висновки Комісії. Це найменше, на що заслуговує народ Північної Кореї.

"Міжнародне співтовариство не може дозволити собі сидіти склавши руки, у той час, як відбуваються такі немислимі злочини. Висновки Комісії підкреслюють необхідність визнання Радою Безпеки ООН, що права людини стоять на рівні питань безпеки та миру, коли мова йде про Північну Корею", - додала Райф.

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Нагадаємо, комісія ООН з розслідування порушень прав людини в Північній Кореї, яка має на меті дослідити грубі, систематичні та широко поширені порушення прав людини у країні, опублікувала свою заключну доповідь в понеділок.

Було встановлено, що у Північній Кореї були скоєні злочини проти людяності – людей відсилали до політичних в’язниць, катували та іноді страчували без суду та слідства.

Комісією були запропоновані два варіанти, покликані притягти до відповідальності осіб, що скоїли злочини проти людяності, - направлення справи Радою Безпеки ООН до Міжнародного кримінального суду або створення спеціального трибуналу.

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Раніше, у грудні 2013 року Amnesty International опублікувала супутникові знімки, що показують розбудову двох найбільших політичних в’язниць Північної Кореї. Докази були надані Комісії ООН з розслідування.

За даними організації, сотні тисяч людей, у тому числі дітей, утримуються в політичних таборах та інших місцях позбавлення волі в Північній Кореї. Більшість цих людей не скоїли жодних злочинів та приходяться далекими родичами тим, хто вважаються винними в серйозних політичних злочинах. Вони затримані відповідно до форми колективного покарання,"вини у співучасті”.