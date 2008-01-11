Черномирдін: Росія не припинить робити заяви щодо України

Росія й надалі публічно висловлюватиме свою позицію щодо епізодів спільної з Україною історії.

Як повідомили УНІАН в Посольстві РФ в Україні, про це заявив Посол Російської Федерації Віктор ЧЕРНОМИРДІН на зустрічі з міністром закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ.

В ході обговорення гуманітарної тематики Посол Російської Федерації підкреслив, що російська сторона і надалі публічно викладатиме свою точку зору щодо різних епізодів нашої загальної з Україною історії, наголошується в повідомленні.

В ході грунтовної бесіди сторони також обговорили важливі питання російсько-українських відносин, а також деякі міжнародні проблеми.

Співрозмовники дійшли спільної думки про доцільність надання нового імпульсу російсько-українському діалогу на різних рівнях. Підкреслювалася важливість проведення другого засідання Міждержавної комісії, очолюваної Президентами Росії і України.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України ухвалив, що з 24 грудня 2007 р. всі іноземні фільми повинні дублюватися або озвучуватися тільки українською мовою. Державна служба кінематографії відтепер не має права давати дозвіл на демонстрацію фільму, якщо він не дублюється, озвучений або субтитрує українською мовою. Причому це стосується всіх фільмокопій без винятку.

Департамент інформації та друку МЗС Росії розкритикувавтаке рішення Конституційного Суду України.

14 грудня 2007 року МЗС Росії поширив заяву щодо "антиросійських проявів" в Україні.