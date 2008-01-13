Широка коаліція у Німеччині проходить випробування на міцність

Дебати довкола суворіших покарань для молодих злочинців, котрі спалахнули в ході виборчої кампанії у землі Гессен, дедалі більше загрожують стабільності широкої коаліції ФРН,- повідомляють німецькі мас-медіа. СДПН заявляє, що вимога щодо жорсткіших вироків малолітнім злочинцям є популізмом. Натомість, в ХДС (ХСС), до якої належить канцлер Ангела Меркель, вже говорять, що слід поширити карну відповідальність на осіб молодше 14 років.

Німецька хвиля