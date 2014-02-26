Італійський парламент затвердив новий уряд

Палата депутатів парламенту Італії висловила довіру коаліційному уряду Маттео Ренці. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

У підтримку нового уряду проголосували 378 депутатів, проти - 220. Сприятливе голосування забезпечили коаліція Демократичної партії та «Нового правого центру», з представників яких, здебільшого, й сформовано новий уряд.

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Раніше новий уряд отримав вотум довіри від Сенату. Таким чином, уряд Ренці затверджений обома палатами парламенту Італії.

39-річний Маттео Ренці, лідер Демократичної партії Італії і мер Флоренції, став наймолодшим прем'єр-міністром в історії Італії. Він був висунутий на пост прем'єр-міністра Італії 17 лютого, незабаром після відставки іншого представника Демократичної партії, Енріко Летти. Склад нового уряду, який половину складається з жінок, був представлений 21 лютого.