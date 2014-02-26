Путін доручив провести перевірку військ на кордоні з Україною

Про це повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передає Радіо Свобода.

За його словами, Путін доручив перевірити здатність військ до дій при вирішенні кризових ситуацій, що становлять загрозу військовій безпеці Росії, а також ситуацій антитерористичного, санітарно-епідеміологічного і техногенного характеру.

Читайте такожКучма, Кравчук і Ющенко заявляють, що Росія втручається у політичне життя КримуЗа розпорядженням президента війська Західного округу, що межує з Україною, частину військ Центрального, а також інші роди військ підняли по тривозі, повідомив він.

Усі війська, які залучаються до несподіваної перевірки, мають уже до завтра бути приведені в найвищі ступені бойової готовності і здійснити розгортання на полігонах, заявив Шойгу.

За словами міністра оборони Росії, це початок перевірки всіх Збройних сил країни, яку проведуть етапами в термін до 3 березня.