Південна Корея запропонувала зробити возз'єднання сімей регулярним

Президент Південної Кореї Пак Кин Хе запропонувала владі КНДР проводити возз'єднання корейських сімей на регулярній основі. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

На думку Пак Кин Хе, возз'єднання сімей більше не має бути особливою подією, оскільки «цим літнім корейцям залишилося не так багато часу». Вона також висловила впевненість, що члени розділених сімей з Північної Кореї, як і їх південні родичі, потребують «полегшення болю та агонії».

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Із зверненням до влади КНДР Пак Кин Хе виступила у 95-ту річницю декларації про незалежність Кореї, прийнятої корейськими повстанцями 1 березня 1919 року, в період японської окупації. Спробу повстання, яка послідувала за цим, було жорстоко придушено. Звільнення Кореї відбулося лише 1945 року після капітуляції Японії у Другій світовій війні.

Раніше, 25 лютого, Пак Кин Хе виступила з ініціативою створення «комітету з підготовки до об'єднання з КНДР.

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Зустріч членів сімей, розділених Корейською війною 1950-1953 років, пройшла 20-25 лютого в північнокорейському туристичному регіоні Кимгансан. Незадовго до цього Пхеньян погрожував скасувати захід через проведення в регіоні спільних навчань США та Південної Кореї. 27 лютого, в розпал навчань, КНДР запустили в напрямку Японського моря як мінімум чотири ракети малої дальності.

Попереднє возз'єднання сімей пройшло в 2010 році. У вересні 2013 року повинна була відбутися нова зустріч, але КНДР скасувала її за кілька годин до початку. Всього з 1985 року країни провели 19 таких зустрічей.