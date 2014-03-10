В Єгипті обіцяють побудувати мільйон квартир

Міністр оборони Єгипту фельдмаршал Абдель-Фаттах аль-Сісі оголосив про запуск масштабного проекту з будівництва житла. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Проект вартістю 40 мільярдів доларів розрахований на п'ять років і буде здійснений спільно з еміратською будівельною фірмою Arabtec. Будівництво буде вестися на 13 майданчиках у різних районах Єгипту. Всього в результаті проекту планується створити мільйон квартир.

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Фінансувати будівництво будуть єгипетські та іноземні банки, повідомляє агентство. Як повідомив Reuters виконавчий директор Arabtek Хасан Ісмаік, земля під будівництво буде надана безоплатно.

Нове житло буде призначено для єгиптян із середнім доходом, заявив Ісмаік у неділю. Сам проект, за словами представників аль-Сісі, «присвячений молоді Єгипту».

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Як зазначає Associated Press, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія і Кувейт активно допомагають нинішньому уряду Єгипту. До теперішнього моменту обсяг фінансової підтримки становить 12 мільярдів доларів. Крім того, ОАЕ пообіцяли поставити Єгипту тримісячний запас нафтопродуктів.

Аль-Сісі вважається одним із головних фаворитів на майбутніх виборах президента Єгипту. Про участь фельдмаршала у виборах стало відомо в лютому 2014 року.

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У 2013 році генерал Абдель-Фаттах аль-Сісі очолив переворот, в результаті якого був зміщений перший демократично обраний президент Єгипту Мохаммед Мурсі. Подальші виступи прихильників Мурсі були жорстко придушені армією. Наприкінці січня 2014 року тимчасовий президент Єгипту Адлі Мансур, призначений за протекцією аль-Сісі, присвоїв йому звання фельдмаршала.