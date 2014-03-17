В Індії побудують найвищий храм у світі

Міжнародне товариство свідомості Крішни (ІСККОН) оголосило про початок будівництва нового храму в місті Вриндаван в окрузі Матхура в штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії. Висота храму повинна становити 210 метрів, тобто він стане найвищим у світі, повідомив на церемонії закладки першого каменя головний міністр Уттар-Прадеша Акшилеш Ядав. Про це пише ИТАР-ТАСС.

Будівництво, як очікується, займе п'ять років і обійдеться в три мільярда рупій (майже 50 мільйонів доларів).

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Сама споруда ще до початку будівництва отримала з легкої руки індійців назву "храм-хмарочос". Справа в тому, що у нього буде 70 поверхів. Самий верхній з них, буде розташовуватися на висоті, рівній двом Соборами святого Петра у Ватикані.

На території храмового комплексу загальною площею 24 гектари будуть розташовуватися житлові комплекси для паломників, планується спорудити навіть вертолітний майданчик.

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Вриндаван називають містом п'яти тисяч храмів. Він вважається святим містом для вайшнавистов, які поклоняються богові Вишні і його земним втіленням, переважно, Крішні. На відміну від індуїзму, де Вішну вважається лише одним з трьох верховних богів разом з Брахмою і Шивою, вайшнавистів відрізняє прихильність одному божеству.