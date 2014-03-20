Вірменія та ЄС можуть підписати нову політичну угоду - ЗМІ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Радіо Азатутюн» (вірменська служба «Радіо Свобода»), яке цитує прем`єр-міністра Вірменії Тиграна Саркісяна, котрий перебуває з візитом у Брюсселі.

Вірменський прем`єр прибув до бельгійської столиці для участі в саміті Європейської народної партії.

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«На даний момент вказується новий напрямок: можна мати окрему велику політичну угоду між Вірменією і Євросоюзом, і в цьому напрямку ми проводимо роботу з нашими європейськими колегами», - сказав Саркісян.

Прем`єр зазначив, що нова угода враховує досягнення, зафіксовані в результаті попередніх угод, і ті програми та інститути, які Вірменія створила в рамках фінансової підтримки ЄС. «На цій основі розробляється нова стратегія про те, як розширити і поглибити наші відносини з ЄС, і там у нас є повноцінне взаєморозуміння», - зазначив Саркісян.

Планувалося, що Єреван підпише з ЄС угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі в листопаді 2013 року на вільнюському саміті «Східного партнерства». Проте у вересні Вірменія заявила про намір вступити до Митного союзу і брати участь надалі в формуванні Євразійського економічного союзу. «Дорожня карта» щодо вступу Вірменії в МС була підписана 24 грудня в Москві на засіданні Євразійського інтеграційного союзу.