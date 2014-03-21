Путін відкриє рахунок у банку "Росія", проти якого США ввели санкції
Президент РФ Володимир Путін має намір відкрити рахунок у банку "Росія", який піддався санкціям з боку США.
Про це він заявив сьогодні на засіданні Ради безпеки РФ, вислухавши доповідь глави МЗС Сергія Лаврова про введення Вашингтоном санкцій проти Росії, пишуть РИА Новости.
"Що стосується фінансової установи, наскільки я розумію, це такий середній банк", - уточнив Путін. "У мене особисто там рахунків не було, але я обов'язково там в понеділок рахунок відкрию", - пообіцяв він.
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Путін також з гумором поставився до оголошення санкцій щодо конкретних громадян РФ - чиновників, низка яких брала участь у нараді, зокрема, спікер Держдуми Сергій Наришкін. "Треба триматися від них подалі, вони компрометують нас", - з посмішкою сказав він.