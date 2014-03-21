Путін відкриє рахунок у банку "Росія", проти якого США ввели санкції

Про це він заявив сьогодні на засіданні Ради безпеки РФ, вислухавши доповідь глави МЗС Сергія Лаврова про введення Вашингтоном санкцій проти Росії, пишуть РИА Новости.

"Що стосується фінансової установи, наскільки я розумію, це такий середній банк", - уточнив Путін. "У мене особисто там рахунків не було, але я обов'язково там в понеділок рахунок відкрию", - пообіцяв він.

Читайте такожРосія ввела санкції-відповідь проти чиновників США: Маккейн "засмучений" зривом відпустки в Сибіру

Путін також з гумором поставився до оголошення санкцій щодо конкретних громадян РФ - чиновників, низка яких брала участь у нараді, зокрема, спікер Держдуми Сергій Наришкін. "Треба триматися від них подалі, вони компрометують нас", - з посмішкою сказав він.