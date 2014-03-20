Лавров погрожує "ланцюговою реакцією" у разі вилучення власності РФ в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав, представляючи документи про анексію Криму Росією.

Читайте такожМЗС України звинуватило Росію в конфіскації фабрики "Рошен" у Липецьку

«Я думаю, що ні в чиїх інтересах починати цю тяганину. Власність «Газпрому» – це не державна власність, й інших наших господарюючих суб'єктів. Ця ініціатива може спричинити за собою достатньо складну ланцюгову реакцію, від якої українська сторона не виграє», - заявив Лавров.

При цьому він наголосив, що вилучення російської власності є неприйнятним.

«Коли відбувалося розлучення в рамках Радянського Союзу, вся власність, яка знаходилася на території держав, які оголосили свою незалежність, залишалася у них. Цей принцип застосовний, на мій погляд, до будь-якої ситуації, коли відповідно до міжнародного права і вільного волевиявлення населення конкретної території відбувається оголошення про незалежність. Створюється нова держава, яка потім вільно приєднується до іншої держави», - сказав Лавров.

За його словами, юристи повинні розглянути претензії України.

Як повідомляв УНІАН, після окупації російськими військами Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% кримчан, які взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу Росії двох нових суб'єктів - Крим і Севастополь, і підписав з представниками нелегітимної влади Криму договір між РФ і Республікою Крим про приймання до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів.

19 березня Міністерство юстиції України заявило, що найближчим часом підготує проект закону про окуповані території, а також висновки і обгрунтування щодо збитків, заподіяних російською стороною, що анексувала Автономну Республіку Крим.

«Міністерству юстиції доручено підготувати висновки і обгрунтування щодо збитків, заподіяних російською стороною анексією частини території України, шляхом встановлення вартості майна, об'єктів державної і комунальної власності, шельфу і природних ресурсів, які знаходяться в Криму», - заявив міністр юстиції України Павло Петренко.

Він також повідомив, що Мін’юст підготує звернення до Європейського суду з прав людини й інших юридичних інституцій із зазначенням компенсацій.

«Нами розробляється проект закону про окуповані території України. Він визначатиме правовий статус території, яка є тимчасово окупованою Росією, він визначатиме захист права власності громадян на майно на цій території, передбачатиме, що будь-які угоди про відчуження цього майна самопроголошеною кримською владою будуть неправомірними, і за міжнародним законодавством право власності громадян станом на початок військової агресії Росії буде зафіксовано», - сказав міністр. За його словами, законопроект також визначить особливості економічної діяльності на окупованій території. «За цим законопроектом, будуть обмежені грошові перекази, економічна діяльність тих компаній, які співпрацюють із самопроголошеною кримською владою і підтримуються російською владою», - сказав Петренко.

Водночас, 20 березня Міністерство закордонних справ і Міністерство економічного розвитку і торгівлі України звинуватили владу Росії в незаконній конфіскації виробничих потужностей Липецької кондитерської фабрики Roshen (м. Липецьк, Російська Федерація), що входить до складу найбільшого в Україні виробника кондитерських виробів корпорації Roshen.