Меркель і Путін знову обговорили Крим
01:33, 24 березня 2014Світ
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Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін обговорили розвиток ситуації в Україні.
Меркель і президент РФ Володимир Путін обговорили розвиток ситуації в Україні / Postimees.ru /
Про це 23 березня повідомили в прес-службі Кремля, пише РИА Новости.
За даними Кремля, розмова відбулася за ініціативою німецької сторони.
Обговорено ситуацію, що склалася після возз'єднання Криму з Російською Федерацією. Що стосується кризи в Україні, то з обох боків висловлено задоволення в зв'язку з узгодженням мандата моніторингової місії ОБСЄ, яка здійснюватиме діяльність у цій країні", - наголошується у повідомленні.
Також "підтверджено готовність до продовження діалогу, в тому числі на експертному рівні".
Разом з тим, як повідомляє Німецька хвиля, з боку ФРН "інформації про зміст і підсумки бесіди Ангели Меркель і Володимира Путіна не надходило"
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