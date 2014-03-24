Меркель і Путін знову обговорили Крим

Про це 23 березня повідомили в прес-службі Кремля, пише РИА Новости.

За даними Кремля, розмова відбулася за ініціативою німецької сторони.

Обговорено ситуацію, що склалася після возз'єднання Криму з Російською Федерацією. Що стосується кризи в Україні, то з обох боків висловлено задоволення в зв'язку з узгодженням мандата моніторингової місії ОБСЄ, яка здійснюватиме діяльність у цій країні", - наголошується у повідомленні.

Також "підтверджено готовність до продовження діалогу, в тому числі на експертному рівні".

Разом з тим, як повідомляє Німецька хвиля, з боку ФРН "інформації про зміст і підсумки бесіди Ангели Меркель і Володимира Путіна не надходило"