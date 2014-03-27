У Чечні заборонили продаж енергетичних напоїв

Парламент Чеченської республіки законодавчо ввів штраф за продаж і поширення енергетичних напоїв. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу Закзборів республіки.

Читайте такожПомірне споживання кави не призводить до зневоднення

На засіданні було також запропоновано внести в Держдуму РФ ініціативу про повну заборону продажу енергетичних напоїв на всій території Росії.

"Сьогодні в парламенті було розглянуто проект закону "Про внесення змін до Закону Чеченської республіки "Про обмеження у сфері роздрібного продажу та поширення безалкогольних та слабоалкогольних тонізуючих напоїв". Зміна дозволяє встановити адміністративну відповідальність за порушення цього закону", - відзначили в прес-службі.

Читайте такожЧай з м'яти збуджує роботу мозку

Розмір штрафу за продаж і поширення енергетичних напоїв на території Чечні для громадян становитиме від 1 ,5 тисяч до двох тисяч рублів, для посадових осіб - від 3 до 4 тисяч рублів, для юридичних осіб - від 30 до 40 тисяч рублів з конфіскацією /або без неї/ енергетичних напоїв.