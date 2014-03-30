У Токіо з'явилася своя копія паризьких Єлисейських полів

У Токіо з'явилася своя копія знаменитого паризького бульвару Єлисейські поля. Рух півторакілометровою магістраллю, що сполучає два ділових райони японської столиці - Сінбасі й Тораномон - відкрився в ці вихідні, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Вулиця, що отримала назву Макартур-роуд (на честь американського генерала Дугласа Макартура, який командував окупаційним контингентом США в Японії після Другої світової війни), виділяється серед інших великих магістралей японської столиці незвичайною шириною в більш ніж 40 метрів, а також просторими тротуарами. Як очікується, найближчим часом вздовж щойно побудованої вулиці буде відкрито безліч магазинів і вуличних ресторанів. Для повної ж схожості з паризьким бульваром влада Токіо планує протягом найближчого року посадити на Макартур-роуд понад 180 дерев.

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Проект створення цієї вулиці був вперше внесений в план міського розвитку Токіо ще в 1946 році, однак розпочалося її будівництво лише 12 років тому. У загальній складності зведення магістралі обійшлося токійській владі у 270 млрд ієн (2,6 млрд доларів). При цьому в даний час уряд Токіо розглядає можливість продовження вулиці в бік набережної Токійської затоки, де на насипному острові буде розташовуватися Олімпійське село літніх Ігор 2020 року.

Примітно, що Токіо не є єдиним містом у світі, де є своя копія Єлисейських полів. Так, аналогічна вулиця є в центрі столиці Тунісу. В минулому році про намір створити у себе схожий бульвар заявила і влада Дубая.