США нададуть Молдові $10 млн на зміцнення кордонів

США нададуть Молдові додатково 10 млн доларів на підвищення безпеки на кордонах. Про це повідомила помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд на спільній прес-конференції з головою МЗС республіки Наталією Герман в Кишиневі, повідомляє ИТАР-ТАСС.

В ході візиту обговорювалася ситуація в регіоні у зв'язку з кризою в Україні і придністровська проблематика, повідомила Нуланд.

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"Я приїхала також заявити про підтримку США суверенітету і територіальної цілісності республіки. Ми надамо Кишиневу додатково 10 млн доларів на підвищення безпеки на кордонах", - додала вона.

"США нададуть всебічну підтримку реформам молдавського уряду, спрямованим на інтеграцію в Європейський союз. Ми хочемо бачити цю республіку незалежною, процвітаючою та європейською", - заявила Нуланд. За її оцінкою, відносини між Кишиневом і Вашингтоном знаходяться на піку розвитку.