Колишній російський підприємець Михайло Ходорковський отримав вид на проживання в Швейцарії та має намір влаштуватися в кантоні Санкт-Галлен на сході країни. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-секретаря Федерального управління у справах міграції Мартіна Райхліна.

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"Дозвіл було видано 27 березня", - уточнив він. За словами Райхліна, колишній підприємець вибрав кантон Санкт-Галлен, "тому що там вже мешкають його дружина та діти". Представник управління додав, що, можливо, Ходорковський також обрав цей східний кантон для проживання "через сприятливий режим оподаткування".

Вид на проживання категорії "Б" видано терміном на 1 рік, після чого може бути продовжений.

Ходорковський прибув до Швейцарії в грудні минулого року через кілька днів після отримання від влади Конфедерації тримісячної швейцарської візи.