Президент Туркменії: потрібна нова ідеологія

Для переходу до нового етапу розвитку Туркменістан потребує нової ідеології. З такою заявою, як повідомляє РІА “Новости”, у суботу на зустрічі з представниками творчої інтелігенції виступив президент Туркменії Гурбангули Бердимухаммедов.

За словами голови держави, основоположним для нової ідеології Туркменістану має стати девіз "Держава для людини". Президент наголосив роль творчої інтелігенції в розв`язанні задач періоду, який у Туркменії одержав назву "Нове Відродження". При цьому він зазначив, що 2008 року на потреби міністерств культури і телерадіомовлення, освіти, охорони здоров`я і медичної промисловості буде виділена майже третина державного бюджету Туркменії.

Водночас Бердимухамедов піддав критиці роботу телебачення, радіо, газет, журналів, театрів, кіно за нерозуміння сучасних вимог і роботу по-старому. Президент висловився за відродження в країні національної опери й цирку, розвиток кіно, активізацію роботи кінотеатрів і бібліотек. Також глава держави, зважаючи на слабку організацію роботи з патріотичного виховання молоді, запропонував ректорам вузів включити в навчальний курс нову дисципліну, присвячену питанням розвитку сучасного туркменського суспільства.

Як зазначає агентство, під час зустрічі Бердимухаммедов підписав ряд рішень, зокрема про збільшення розмірів авторських гонорарів журналістів. Також глава Туркменії дозволив випускникам середніх спеціальних навчальних закладів сфери культури і мистецтва відразу вступати до вузів без обов`язкової дворічної трудової практики.