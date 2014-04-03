У Росії пропонують подвоїти тюремні терміни за організацію масових заворушень

У Держдумі пропонують подвоїти мінімальні тюремні терміни - з 4 до 8 років - за організацію масових заворушень. Це випливає зі змін до другого читання законопроекту, який розширює повноваження ФСБ у сфері боротьби з тероризмом і посилює покарання за терористичну діяльність (частина так званого антитерористичного пакету ініціатив), повідомляє ИТАР-ТАСС.

Раніше профільний комітет з безпеки і протидії корупції схвалив таблицю поправок до цього документа й рекомендував палаті прийняти його у другому читанні.

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Зміни, про які йде мова, підготували глава думського комітету Ірина Ярова (Єдина Росія) та комітету Ради Федарации з оборони і безпеки Віктор Озеров. Ними пропонується викласти в новій редакції статтю 212 Кримінального кодексу РФ і карати, зокрема, за "організацію масових заворушень, що супроводжувалися насильством, погромами, підпалами, знищенням майна, застосуванням зброї, вибухових пристроїв, вибухових, отруйних або інших речовин і предметів, що представляють небезпеку для оточуючих, а також наданням збройного опору представникові влади, а також підготовку осіб для організації таких масових заворушень або участі в них". Зараз санкції складають від 4 до 10 років позбавлення волі, пропонується ввести - від 8 до 15 років.

Покарання за участь у масових заворушеннях залишиться колишнім - від 3 до 8 років в'язниці.

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Крім того, окремо прописується відповідальність за "проходження особою навчання, завідомо для того, хто навчається, проводиться в цілях організації масових заворушень або участі в них". За це буде загрожувати позбавлення волі на термін від 5 до 10 років зі штрафом в розмірі до 500 тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до трьох років або без такого.

Між тим, ті, хто проходив подібне навчання, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності, якщо повідомлять про це органам влади, "сприятимуть розкриттю злочину або виявленню інших осіб, які пройшли таке навчання, здійснювали, організували або фінансували таке навчання, а також місць його проведення, і якщо в його діях не міститься іншого складу злочину".