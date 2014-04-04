У Росії запропонували заборонити Facebook та Twitter

Російський чиновник Олексій Лісовенко закликав заборонити в РФ всі соціальні мережі, сервери яких знаходяться на території Росії, повідомляє Ехо Москви. Такими соціальними мережами, наприклад, є Facebook та Twitter.

"Захистити персональні дані та особисту інформацію наших співвітчизників ми, на жаль, не в силах до тих пір, поки сервери ресурсів не будуть знаходитися на території РФ", - зазначив чиновник.

Лісовенко вважає, що за даними в соціальних мережах веде стеження Агенство національної безпеки США, а росіяни навіть не можуть подати на них в суд.

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Чиновник наводить приклад ситуації в Китаї.

"Відмінний приклад виходу із ситуації зображено у Китаї, де популярні міжнародні соціальні мережі заблоковані, існують тільки власні аналоги цих ресурсів", - говорить він.

Лісовенко пропонує заблокувати соціальні мережі в Росії до того моменту, поки їх дата-центри не будуть перенесені до РФ. Чиновник вважає Сибір "ідеальним місцем" для розміщення серверів.