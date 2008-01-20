Рауль Кастро: долю Фіделя буде вирішено 24 лютого

Долю Фіделя КАСТРО буде вирішено на першому засіданні нового кубинського парламенту 24 лютого. Таку заяву зробив виконуючий обов`язки президента Куби Рауль КАСТРО в неділю під час парламентських виборів, передає АFP.

На них жителі Куби обирають з 614 кандидатів (серед яких і сам команданте) 614 депутатів Національної асамблеї.

Останнім часом Ф.КАСТРО, який керував країною з 1959 року, неодноразово давав зрозуміти, що може піти у відставку, проте безпосередньо про це не заявляв. Зокрема, в грудні 2007 року у зверненні до парламенту він зазначив, що був прив`язаний до влади, але життя змінило його погляди. У тому ж посланні Ф.КАСТРО закликав народ підтримати його брата Рауля. Раніше команданте оголошував в аналогічному листі, що не повинен заважати молодим.

Напередодні парламентських виборів Ф.КАСТРО заявив, що почувається недостатньо здоровим, щоб виступати з промовами або брати участь в кампанії. "Роблю, що можу - пишу", - зазначив він у зверненні до громадян, поширеному через місцеві ЗМІ.

У липні 2006 року президент Куби і генсек компартії країни переніс хірургічну операцію, за офіційною версією, пов`язану з шлунково-кишковою кровотечею, і відтоді не брав участі в жодному публічному заході, включаючи першотравневу демонстрацію і День революції. Замість Фіделя на них був присутній його брат Рауль, міністр оборони і віце-президент Куби, якому тимчасово було передано владу.