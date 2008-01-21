Новим головою ПАРЄ став іспанський соціаліст

На зимовій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, що проходить у Палаці Європи, новим головою ПАРЄ обрано 62-річного Луїса Марія де ПУЧА.

Як повідомляє “Газета.ру”, він очолює найчисленнішу в Асамблеї групу соціалістів.

Л.ПУЧ за фахом історик, автор ряду книг з історії сучасної політики. У молоді роки брав участь у підпільній боротьбі з франкізмом. У 1979 році вперше був обраний депутатом іспанського парламенту. З 2004 року Л.ПУЧ очолює групу соціалістів у ПАРЄ.