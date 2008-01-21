ЦВК РФ оприлюднив доходи Медведєва

У кандидата в президенти лише одна квартира в Москві

Дмитро Медведєв, зареєстрований сьогодні кандидатом на пост президента Росії, володіє однією квартирою в Москві площею 367,8 кв м. Подружжя Медведєвих володіє також двома машиномісцями в гаражі, але лише однією автомашиною - це 9-річний Volkswagen Golf. Такі дані про розмір і джерела доходів і майновий стан кандидата і його дружини оприлюднив сьогодні Центрвиборчком Росії.

За даними ЦВК, сумарний дохід Д.Медведєва за останні 4 роки склав трохи більше 7 млн. руб /7 млн. 748 руб/, передає Прайм-ТАСС. Джерелом цих коштів стали зарплата в апараті уряду РФ, адміністрації президента РФ і Санкт-Петербурзькому держуніверситеті, а також гонорар від видавництва "Прогресс". Світлана Медведєва за останні 4 роки доходів не мала.

Кандидат має 8 рахунків у банках, на якому знаходяться 2 млн. 740 тис руб, тоді як у дружини Світлани на єдиному рахунку 380 руб 20 коп.

На правах оренди Д.Медведєв володіє також у Підмосков`ї земельною ділянкою площею 4 тис 700 кв м /47 соток/.