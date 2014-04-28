У Росії пропонують миттєво блокувати сайти з закликами до неузгоджених акцій

Роскомнагляд планує внести в Держдуму пропозиції щодо зміни законодавства, які дозволять регулятору негайно блокувати сайти, що закликають до несанкціонованих маршів, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Про це повідомив в рамках розширеного засідання колегії Роскомнадзора глава відомства Олександр Жаров.

Очікується, що відповідні поправки будуть внесені вже у травні 2014 року. Зараз блокування забороненої інформації здійснюється, якщо протягом трьох діб інтернет-ресурс не видалив її.

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"Що стосується закликів до несанкціонованих маршів, очевидно, що блокування тут потрібне негайне. І в той момент, коли до нас надходитиме вимога прокуратури по відношенню до таких ресурсів, я думаю, що надалі ми повинні й будемо виконувати її негайно", - заявив Жаров. За його словами, при такій процедурі спочатку буде здійснюватися блокування, а потім будуть проводитися переговори з власником ресурсу про видалення контенту.