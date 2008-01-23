Жителі прикордонних сіл погрожують знову блокувати міжнародну трасу

Жителі прикордонних сіл Глибоцького району Чернівецької області погрожують повторно заблокувати міжнародну автотрасу до пропускного пункту "Порубне" на україно-румунському кордоні, якщо не буде вирішено питання зниження вартості віз до Румунії.

Як передає кореспондент УНІАН, у вівторок більше ста мешканців прикордонних сіл Старче, Синивці та Порубне десятьма легковими автомобілями заблокували міжнародну автотрасу до пропускного пункту "Порубне" Чернівецького прикордонного загону.

Як повідомили кореспонденту УНІАН представники ініціативної групи жителів прикордонних сіл, вони невдоволені значним збільшенням часу на оформлення віз консульськими установами Румунії для громадян України та збільшенням з 1 січня 2008 року вартості віз.

За їхніми словами, багато жителів прикордонних сіл через відсутність роботи на території України, їздять на заробітки до Румунії, і на сьогодні змушені платити за візу для дорослого більш як 50 доларів і дитячу візу - понад 20 доларів, і це без врахування значних транспортних витрат. Основна вимога пікетувальників - спрощення процедури оформлення та видача безкоштовних віз громадянам України.

Вчора ввечері з пікетувальникми зустрілися заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Олександр ГРУШКО, голова Глибоцької РДА Петро ПАНЧУК та начальник Глибоцького райвідділу міліції.

Після тривалих переговорів, приблизно о 18 годині, місцеві жителі розблокували шлях до пункту пропуску, поставивши представникам влади умову почати здійснювати кроки щодо вирішення проблеми.

Представники ініціативної групи заявили, що у разі невиконання їхніх вимог, жителі прикордонних сіл відновлять блокування міжнародної автотраси.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Чернівецького прикордонного загону Костянтин ЛІСНІК, через блокування автотраси на КПП „Порубне” утворились автомобільні черги, які потім вдалось ліквідувати за кілька годин.