Дольче і Габбану засудили до 18 місяців в'язниці

Після декількох років боротьби з Податковим комітетом Італії дизайнери все-таки були засуджені. Засновники знаменитої марки Dolce & Gabbana вже не перший рік знаходяться під пильною увагою податкових і судових органів, повідомляє Hello Style.

За версією слідства, починаючи з 2004 року, коли в Люксембурзі були створені дві компанії, Dolce & Gabbana Luxemburg sarl і Gado sarl, керівництво відомого будинку моди займалося масштабним викривленням фінансової звітності та фальсифікацією податкових документів.

В результаті таких дій в італійську казну було недоплачено близько мільярда євро. Разом з дизайнерами покарання понесе та їх бухгалтер Лучано Пателлито.

"Я втратив дар мови. Ми всі в шоці. Рішення нез'ясовно, і ми будемо його оскаржувати", - сказав адвокат Массімо Диноиа.

Розслідування податкової справи Дольче і Габбана почалося ще п'ять років тому, і продовжилося в 2013 році - ухвалою Верховного суду Італії.

У березні 2013 року Апеляційний суд Мілана визнав двох відомих італійських дизайнерів Доменіко Дольче і Стефано Габбана винними в ухиленні від сплати податків на суму близько мільярда євро і зобов'язав їх виплатити штраф у розмірі 343 мільйонів євро.