Група кораблів НАТО прибула в литовський порт Клайпеда

П'ять мінних тральщиків НАТО, зарахованих до групи постійної готовності і покликаних посилити безпеку на морі в регіоні Балтії, зайшли в порт Клайпеда, повідомляє в п'ятницю міністерство охорони краю (оборони) Литви, передає РИА Новости.

"Цей візит - складова перебування групи мінних тральщиків в регіоні Балтійського моря, мета якого - забезпечити морську безпеку регіону і готовність НАТО реагувати", - йдеться в прес-релізі міністерства.

Читайте такожНАТО: Альянс буде змушений розглядати Росію як ворога

У групу в даний час входять чотири мінні тральщики з Норвегії, Нідерландів, Бельгії та Естонії, а також ще одне норвезьке мінно-тральне судно.

Перебуваючи в регіоні Балтійського моря, кораблі натовського підрозділу братимуть участь в інтенсивній програмі морських операцій, заходитимуть в різні порти, братимуть участь у міжнародній операції зі знешкодження боєприпасів Open Spirit, яка проходитиме в травні у Латвії.