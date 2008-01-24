Касьянов не стане кандидатом у президенти Росії через автографи

Центрвиборчком РФ не реєструватиме екс-прем`єра, лідера Російського народно-демократичного союзу (РНДС) Михайла КАСЬЯНОВА через високу частку браку в підписних листах.

Як повідомляє Газета.ru, ЦВК РФ виявив 13,38% недійсних і недостовірних підписів від числа всіх автографів, зібраних на підтримку самовисування М.КАСЬЯНОВА кандидатом на посаду президента РФ. Це майже в три рази перевищує встановлений законом - 5% - рівень браку в підписних листах. З цієї причини екс-прем`єр не зможе брати участь у виборах, оскільки ЦВК буде вимушений відмовити йому в реєстрації.

"В результаті перевірки було виявлено 80 тис. 261 недійсний і недостовірний підпис, що становить 13,38%», - повідомив секретар ЦВК Микола КОНКІН. «У результаті перевірки кількість достовірних підписів становить 1 млн. 983 тис. 405 підписів. Таким чином, кількість достовірних підписів менше двох мільйонів, що є підставою для відмови реєстрації кандидата на посаду президента РФ". За словами секретаря, "кандидат М.КАСЬЯНОВ протокол не одержав, хоча був запрошений для отримання копії протоколу".

Тим часом, за словами прес-секретаря екс-прем`єра Олени ДІКУН, М.КАСЬЯНОВ має намір оспорити в ЦВК підсумки перевірки підписів на підтримку його кандидатури. "Щойно ми одержали підсумковий протокол робочої групи ЦВК. Кількість "підписів виборців, зроблених іншою особою", замість 170 стала 213. Що стосується інших зауважень, пов`язаних із оформленням підписних листів, то юристи штабу зараз над ними працюють, щоб довести наші заперечення до відома ЦВК", - заявила О.ДІКУН.

Окрім цього 22 січня Генпрокуратура РФ повідомила про порушення кримінальної справи за фактом підробки понад 15,5 тис. підписів на підтримку М.КАСЬЯНОВА. Офіційний представник відомства Тетяна ЧЕРНИШОВА повідомила, що "факти фальсифікації підписних листів виявлені в Рибінську й у Республіці Марій Ел".

Вибори президента в Росії пройдуть 2 березня.