Жінка вперше стала командувачем миротворчими силами ООН

Лунд стала першою жінкою на цій посаді, повідомляє Центр новин ООН.

За даними Центру, у Крістін Лунд за плечима - 34 роки військової служби та участі як у норвезьких, так і міжнародних військових операціях, у тому числі - у силах ООН і НАТО. Крістін Лунд закінчила два норвезькі військові виші, а також отримала ступінь магістра стратегічних досліджень у Військовому коледжі Збройних сил США.

До лав Збройних сил Норвегії Крістін Лунд вступила ще в 1980 році і почала швидко підніматися кар'єрними сходинками. З 2007 року вона була заступником головнокомандувача ЗС Норвегії, а в 2009 році стала першою жінкою в історії країни, яка отримала звання генерал-майора й обійняла посаду Начальника штабу військ місцевої оборони.

Крістін Лунд також має великий досвід участі в міжнародних миротворчих операціях.

«Її минулий досвід роботи в рамках ООН включає службу в Тимчасових силах ООН у Лівані (ЮНІФІЛ), а також у Силах Організації Об'єднаних Націй з охорони в колишній Югославії, - йдеться в заяві прес-секретаря глави ООН Стефана Дюжаррика. - У генерал-майора Лунд великий досвід участі в міжнародних миротворчих операціях, включаючи бойові завдання у Саудівській Аравії під час операції «Буря в пустелі» в 1991 році і службу в штаб-квартирі очолюваних НАТО Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (МССБ)».

Збройні сили ООН на Кіпрі були спочатку введені Радою Безпеки в 1964 році з метою запобігання нових збройних сутичок між громадами кіпріотів-греків і кіпріотів-турків. Після бойових дій 1974 року Рада поклала на сили виконання деяких додаткових функцій.

Сил ООН на Кіпрі продовжують залишатися на острові в цілях спостереження за лініями припинення вогню, підтримання буферної зони, проведення гуманітарних акцій та надання підтримки місії доброї волі Генерального секретаря.

На посаді Командувача миротворчими силами ООН на Кіпрі Крістін Лунд змінить генерал-майора з Китаю Прат Ліу. Він залишить свій пост 13 серпня 2014 року.