МЗС Британії відмовилось коментувати порівняння Путіна з Гітлером, зроблене принцом Чарльзом

Про це заявив виконувач обов`язків директора департаменту Східної Європи британського МЗС Шон Маклеод на зустрічі з заступником посла Росії, радником-посланником Олександром Крамаренком, йдеться в офіційній заяві дипломатичного відомства Великобританії, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Читайте такожПутіна чекає «московський нюрнберзький процес», якщо він розпочне війну з Україною - Кравчук ”Співробітник міністерства закордонних справ Великобританії, виконувач обов`язків директора департаменту Східної Європи та Центральної Азії Шон Маклеод сьогодні зустрівся із заступником російського посла Олександром Крамаренком на його прохання, - йдеться в повідомленні Форін-оффіса. - У відповідь на протест пана Крамаренка директор заявив, що від Форін-оффіса не можна очікувати коментарів з приводу повідомлень про приватні розмови”, - заявили в британському МЗС. Свою позицію зовнішньополітичне відомство мотивувало тим, що висловлювання принца Чарльза були зроблені під час приватної розмови.

Як повідомила на цьому тижні газета Daily Mail, син британської королеви наслідний принц Уельський Чарльз під час свого візиту до Канади порівняв дії Росії зі злочинами нацистської Німеччини і Гітлера. Газета написала, що висловлювання спадкоємця престолу стосувалися анексії Криму і політики президента Путіна стосовно України.