Папа Римський Франциск почав паломництво в Святу землю

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Франциск стане четвертим главою Римсько-католицької церкви, який відвідає місця, пов'язані з життям і мученицькою смертю Ісуса Христа. У 1964 році в Святій землі побував Павло VI, у 2000 році - Іван Павло II, в 2009-му - Бенедикт XVI. Крім того, Папа Бергольо стане першим понтифіком, який відвідає Державу Палестину.

Програма папського вояжу відкриється візитом у Амман, де Франциск зустрінеться з королем Йорданії Абдаллою II, а також відслужить месу на місцевому стадіоні. Потім Папа відвідає Бетанію в долині річки Йордан, де Ісус Христос був хрещений Іваном Предтечею. У суботу ввечері він проведе зустріч і повечеряє разом із сирійськими біженцями.

У неділю Франциск на вертольоті відправиться з Аммана до Віфлеєму, де відбудеться його зустріч з главою Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом. Після низки офіційних заходів та недільної меси понтифік відвідає храм Різдва Христового і грот, де за переказами, Діва Марія з немовлям зупинялася на шляху до Єгипту. Перед від'їздом з Палестини Папа зустрінеться з дітьми, які проживають у таборах для біженців.

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Останнім етапом папської поїздки стане Ізраїль. В Єрусалимі Франциск зустрінеться з предстоятелем Константинопольської Православної церкви Патріархом Варфоломієм, після чого вони підпишуть спільну заяву. Увечері того ж дня в храмі Гробу Господнього відбудеться центральний захід паломництва - екуменічна зустріч, присвячена 50-річчю зустрічі між Павлом VI і Патріархом Афінагором.

"Візит Папи Франциска в Єрусалим і його зустріч з Патріархом Варфоломієм стане приводом для спільної молитви за єдність християн. Сам факт того, що ця зустріч відбудеться в єрусалимському храмі Гробу Господнього, де був похований, а потім воскрес Ісус Христос, стане посланням надії на досягнення єдності християн", - сказав напередодні паломництва префект ватиканської Конгрегації у справах Східних церков аргентинський кардинал Леонардо Сандрі.

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В останній день поїздки Франциск відвідає знамениту Стіну плачу, меморіал "Яд Вашем", присвячений жертвам Голокосту, проведе зустрічі з президентом Ізраїлю Шимоном Пересом, прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, а також з муфтієм Єрусалиму і двома головними рабинами Ізраїлю.

Сам Франциск назвав паломництво в Святу землю "виключно релігійною подорожжю". Однак більшість аналітиків схиляється до того, що поїздка понтифіка буде мати вагоме політичне значення. Важливим аспектом у цьому зв'язку є забезпечення безпеки Папи Римського, який відмовився від використання під час паломництва броньованих автомобілів. У минулу середу Франциск закликав віруючих молитися за успіх його паломництва. У Ватикан понтифік повернеться увечері 26 травня.