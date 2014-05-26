Президенти РФ, Білорусі і Казахстану 29 травня підпишуть договір про створення Євразійського союзу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

«29 травня в Астані (Республіка Казахстан) відбудеться чергове засідання Вищої Євразійської економічної ради. Лідери Росії, Білорусі і Казахстану планують підписати договір про Євразійський економічний союз, який набуде чинності з 1 січня 2015 року», - йдеться у повідомленні.

Створення Євразійського економічного союзу виводить країни-учасниці на вищий рівень інтеграції. Три держави беруть зобов'язання один перед одним гарантувати вільне переміщення товарів, послуг, капіталів і робочої сили, здійснювати узгоджену політику в ключових галузях економіки: в енергетиці, промисловості, сільському господарстві, транспорті, наголошується в повідомленні.Читайте такожКиргизія може відкласти вступ до МС - Росія не дає грошей

У ході переговорів в Астані заплановано обговорення практичних аспектів функціонування Митного союзу і Єдиного економічного простору. Сторони розглянуть питання подальшого розширення складу учасників євразійської економічної інтеграції, зокрема, приєднання Вірменії до договору про Євразійський економічний союз і підготовку дорожньої карти з адаптації законодавства Киргизії до нормативно-правової бази Митного союзу і Єдиного економічного простору.