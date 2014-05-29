У Росії подумують про повернення смертної кари
17:12, 29 травня 2014Світ
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Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що смертна кара повинна гіпотетично присутні в російському законодавстві, про це він заявив у четвер.
Можливість смертної кари повинна гіпотетично бути присутньою в законах - СК РФ / REUTERS
"Я не закликаю повернути смертну кару в порядку реалізації, але мені здається, що вона повинна бути в нашому законодавстві як гіпотетична можливість її застосування", - сказав він на зустрічі з представниками Загальноросійського народного фронту, повідомляє РИА Новости.
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Тема необхідності застосування смертної кари часто піднімається в Росії у зв'язку з великими терактами. Останній раз широка полеміка навколо цієї теми піднімалася після терактів у Волгограді. Тоді в результаті двох вибухів загинули понад 30 осіб.
В даний момент у РФ існує мораторій на смертну кару, введений в 1997 році.
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