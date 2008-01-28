НАТО планує навчання в Єревані, українці беруть участь

Сьогодні, 28 січня, у столиці Вірменії Єревані розпочинає роботу початкова плануюча конференція багатонаціональних навчань Сил реагування НАТО в рамках програми НАТО “Партнерство заради миру” “Кооператив Лонгбоу-2008” та “Кооператив Лансер-2008”.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, у роботі конференції беруть участь представники країн-членів та партнерів НАТО. Україну на цьому заході представляє група офіцерів на чолі з офіцером групи міжнародного військового співробітництва управління 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України капітаном Андрієм СТЕПАНОВИМ.

Як передбачається, в ході проведення конференції її учасники обговорять практичні та адміністративні питання організації майбутніх маневрів, а також питання їх всебічного забезпечення.

Також заплановано розглянути основні документи з проведення навчань – план та сценарій, уточнити склад сил і засобів від країн-членів і партнерів НАТО, які братимуть участь у майбутніх маневрах, терміни проведення навчань.

Маневри Сил реагування НАТО умовно поділятимуться на два етапи. Під час проведення першої фази об’єднаного навчання під назвою “Кооператив Лонгбоу-2008” будуть сформовані та підготовлені управління та штаб багатонаціональної бригади. На другому етапі навчання, яке проходитиме під назвою “Кооператив Лансер-2008” зазначений штаб бригади відпрацьовуватиме дії щодо реального керівництва підрозділами під час проведення польової фази маневрів.

Як зазначили в Міноборони, “Кооператив Лонгбоу - 2008” та “Кооператив Лансер - 2008” є правонаступниками навчань серії “Кооператив Бест Еффорт” та “Кооператив Ассошіейтед”.

Робота плануючої конференції багатонаціональних навчань Сил реагування НАТО “Кооператив Лонгбоу – 2008” та “Кооператив Лансер – 2008” триватиме до 1 лютого.