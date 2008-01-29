У демкоаліції достатньо політичної волі для ратифікації статуту ГУАМ

Найближчим часом Верховна Рада України має ратифікувати статут ГУАМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, виступаючи на засіданні комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

«Найближчими тижнями українським парламентом буде ратифіковано статут ГУАМ», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що у демократичної коаліції є достатньо політичної волі для ратифікації цього документу, подальшого розвитку цієї організації і нарощування співпраці в її рамках.