У демкоаліції достатньо політичної волі для ратифікації статуту ГУАМ
00:46, 29 січня 2008Світ
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Запевняє Тимошенко
Найближчим часом Верховна Рада України має ратифікувати статут ГУАМ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, виступаючи на засіданні комітету з питань закордонних справ Європарламенту.
«Найближчими тижнями українським парламентом буде ратифіковано статут ГУАМ», - сказала вона.
Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що у демократичної коаліції є достатньо політичної волі для ратифікації цього документу, подальшого розвитку цієї організації і нарощування співпраці в її рамках.
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