США здійснять спостережний політ над Білоруссю та Росією

"У період з 7 по 11 червня у рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба місія США виконає спостережний політ над територією Республіки Білорусь та Російської Федерації на американському літаку спостереження ОС-135Б", - сказав Шишин.

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Літак спостереження ОС-135Б відноситься до класу літальних апаратів, не призначених для оснащення озброєнням. Встановлена на ньому апаратура спостереження пройшла необхідний міжнародний огляд, в якому брали участь і російські фахівці, що виключає використання технічних засобів, не передбачених Договором з відкритого неба, повідомляє РИА Новости.

Під час польоту за узгодженим маршрутом російські та білоруські фахівці на борту літака спостереження будуть контролювати суворе дотримання узгоджених параметрів польоту та застосування передбаченої Договором апаратури спостереження.