Готується найбільша збройова угода між Індією та США

Міністерство оборони Індії веде переговори з компанією Boeing щодо придбання військових літаків на загальну суму близько двох мільярдів доларів, пише The Times Of India.

За інформацією видання, йдеться про придбання вісьмох протичовнових морських розвідувальних патрульних літаків P-8i дальньої дії для індійського Військово-морського флоту. Вони замінять вісім застарілих радянських авіалайнерів Ту-142. Цей контракт стане найбільшою в історії збройовою угодою між США та Індією.

Очікується, що перший літак P-8i надійде на озброєння Індії в середині 2012 року, а повністю їх постачання буде завершене в середині 2015 року.

Нині Індія витрачає на імпорт зброї більше 25 мільярдів доларів за рік, з яких 1,5 мільярда становлять угоди з Росією і близько мільярда - з Ізраїлем.

Лента.ру