Влада Казахстану скасовує візи для громадян розвинутих країн
10:34, 12 червня 2014Світ
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Влада Казахстану в односторонньому порядку скасовує необхідність отримання віз для громадян 10 держав, серед яких США і Великобританія.
Нурсултан Назарбаєв відмінив візи для громадян 10 країн / фото УНІАН
Про це на пленарному засіданні ради іноземних інвесторів заявив президент країни Нурсултан Назарбаєв, інформує ІТАР-ТАРС.
"Сьогодні ми оголошуємо про одностороннє встановлення безвізового режиму для громадян 10 держав, що показали найбільш високу інвестиційну активність в Казахстані. У цьому списку Великобританія, Німеччина, Італія, Малайзія, Нідерланди, ОАЕ, Республіка Корея, США, Франція і Японія", - сказав Нурсултан Назарбаєв.
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Він підкреслив, що усунення візових бар'єрів необхідно підприємцям для розширення бізнес-контактів і міжнародних операцій.
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