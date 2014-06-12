Влада Казахстану скасовує візи для громадян розвинутих країн

Про це на пленарному засіданні ради іноземних інвесторів заявив президент країни Нурсултан Назарбаєв, інформує ІТАР-ТАРС.

"Сьогодні ми оголошуємо про одностороннє встановлення безвізового режиму для громадян 10 держав, що показали найбільш високу інвестиційну активність в Казахстані. У цьому списку Великобританія, Німеччина, Італія, Малайзія, Нідерланди, ОАЕ, Республіка Корея, США, Франція і Японія", - сказав Нурсултан Назарбаєв.

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Він підкреслив, що усунення візових бар'єрів необхідно підприємцям для розширення бізнес-контактів і міжнародних операцій.