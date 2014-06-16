У Нью-Йорку для незрячих створили можливість кататися на велосипедах

"Щосуботи ми влаштовуємо у Центральному парку велопрогулянки для людей зі слабким зором", - розповіла одна з творців "У тандемі" Айєша Макгован.

Працює організація на добровільних засадах, допомагати незрячим може будь-який бажаючий. За словами Макгован, велоподорожі користуються великою популярністю і в найближчий час "У тандемі" планує почати проводити нічні екскурсії.

"Це прекрасна ідея! Тепер у мене з'явилася можливість не тільки кататися на велосипеді, але і розмовляти в цей час із цікавими людьми", - розповів незрячий чоловік, додавши, що намагається не пропускати жодної велопрогулянки в Центральному парку.

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Велосипед-тандем - це двоколісна конструкція з двома сидіннями, двома парами педалей і одним кермом. Той, хто сидить спереду, тримає кермо і керує велосипедом. Заднє сидіння в даному випадку призначене для слабозрячої або сліпої людини. Вона крутить другу пару педалей, додаючи швидкості велосипеду.

Той, хто сидить спереду, також описує все цікаве, що зустрічається на шляху.