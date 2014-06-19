Новий король Іспанії Феліпе VI приведений до присяги

Як передає РІА «Новости»,

Феліпе, поклавши руку на Конституцію, присягнувся «чесно виконувати свої обов'язки, дотримуватися і добиватися дотримання Конституції та законів і поважати права громадян і автономій».

«Я починаю моє правління з величезним хвилюванням за честь прийняти корону, усвідомлюючи відповідальність і з величезною надією на майбутнє Іспанії. Це велика нація, в яку я вірю, яку я люблю і якою захоплююся, з чиєю долею я відчував себе пов'язаним впродовж всього життя як наслідний принц і сьогодні вже як король», - заявив Феліпе.

«Я переконаний, що парламентська монархія може і має бути на службі Іспанії. Монархія має шукати близькості з громадянами, має заслуговувати їхню повагу та їхню довіру», - сказав він.

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Феліпе подякував своєму батьку - Хуану Карлосу. «Мій батько обіцяв стати королем усіх іспанців, і він став ним», - сказав Феліпе, після чого сказав слова подяки своїй матері Софії.

Церемонія відбувалася в Палаці Кортесів у Мадриді, де зазвичай засідає нижня палата парламенту. На ній були присутні представники Генеральних кортесів, прем'єр-міністр Маріано Рахой, міністри, голови Верховного і Конституційного судів, члени сім'ї монарха, глави автономій.