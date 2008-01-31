У Росії різко зросла кількість доносів

"Гарячі лінії", відкриті в усіх містах спецслужбами, викликали стрімке зростання доносів від росіян. Навколо "гарячих ліній" розгорнули цілу піар-кампанію, пишуть "Новые известия". У деяких регіонах за пильність навіть платять. Тим часом експерти по-різному оцінюють зростання кількості інформаторів в країні. З одного боку, сигнали від громадян допомагають розкрити сотні злочинів. З іншого – "гарячі лінії" все частіше використовуються для помилкових доносів. Люди зводять рахунки з багатшими і успішнішими сусідами і колегами. За словами фахівців, в цій ситуації підтверджується лише декілька відсотків доносів.

Як відзначає видання, занадто пильні громадяни скаржаться на хабарників, фальшивомонетників, на сусідів, що здають житло, порушників ПДД і просто "стукають" на ворогів і суперників. Трапляються й такі, хто роками пише скарги на сусідів тільки за те, що ті регулярно виходять палити на сходовий майданчик або тримають домашніх тварин. При цьому завершувати кримінальні справи, навіть за помилковими доносами, в Росії ніхто не поспішає. Ціною масових доносів стають підмочена репутація, зіпсована кар`єра, а, можливо, і життя.

Точної статистики немає. Але експерти переконані: за останні п`ять років доносити почали в два-три рази частіше. Зростання свідомості громадян пояснюється, перш за все, тим, що в багатьох регіонах практикують плату за доноси, які називаються оперативною інформацією.

Статтю КК РФ "свідомо помилковий донос" ніхто не відміняв. Проте, як стверджують юристи, в країні вона застосовується в одиничних випадках. Довести, що інформація, яка не відповідає дійсності, була поширена навмисно, дуже і дуже складно. А якщо людина заявляє, що "щиро помилялася", то помилковим доносом це не вважається. Таким чином, з юридичної точки зору донощик знаходиться в дуже вигідному положенні.

NEWSru