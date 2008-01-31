Провідні екологи світу зберуться в Одесі

Міжнародну конференцію «Екологічні аспекти Чорноморської співпраці», на якій будуть обговорені проблеми екології в Чорноморському регіоні, пов`язані з транспортом, енергетикою і безпекою, проведуть в Одесі 5-7 лютого Всесвітній фонд захисту дикої природи WWF і Фонд Генріха Бейля HBF (Бельгія).

Про це сьогодні повідомили УНІАН в Управлінні інформації Одеської міськради.

За словами заступника керівника управління Олени ВАРИЧЕВОЇ, «в конференції візьмуть участь представники недержавних організацій, що працюють у сфері екології, всіх країн Чорноморського басейну, а також Бельгії, Австрії, Німеччини, Вірменії, Азербайджану, Молдови».

Учасники конференції, додала О.ВАРИЧЕВА, мають намір затвердити матеріали досліджень, які потім будуть опубліковані в Брюсселі.

Також результатом конференції стане резолюція, що виражає позицію недержавних організацій відносно екологічних проблем Чорного моря.

14 лютого документ буде представлений на розгляд учасникам офіційної зустрічі міністрів країн «Чорноморської співпраці» в столиці України.