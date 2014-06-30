Дві людини загинули, понад 12,5 тис евакуйовані через повені на півночі Аргентини - ЗМІ

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на владу постраждалих провінцій.

Найбільш складна ситуація складається в провінціях Місіонес, Коррієнтес і Формоса, де через дощі зріс рівень річок Парагвай, Уругвай, Ігуасу і їхніх приток. Під водою опинилися як мінімум десять населених пунктів, вода розмила автошляхи.

За оцінками губернатора провінції Місіонес Мауріса Клосса, тільки в цій провінції збиток від повеней перевищив 500 мільйонів песо (понад 62 мільйонів доларів). Очікується, що губернатор оголосить у провінції надзвичайний стан.

У провінції Коррієнтес рівень води в річці Уругвай досяг ”історичних” позначок, перевищивши на три метри рівень, при якому в прибережних населених пунктах оголошується евакуація, повідомила місцева адміністрація.

Влада країни вживає заходів щодо надання допомоги постраждалим. У понеділок прем`єр-міністр країни Хорхе Капітаніч не виключив, що президент Крістіна Фернандес де Кіршнер в найближчі години відвідає постраждалі регіони. За повідомленнями метеорологів, найближчими днями дощі на півночі країни повинні припинитися.