Саркозі офіційно звинуватили в корупції - ЗМІ

Екс-президент звинувачується в дачі хабара, використанні службового становища в особистих цілях і приховуванні факту порушення професійної таємниці.

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Його колишньому адвокату Тьєррі Эрцогу пред'явлені звинувачення за тими ж пунктами, а також звинувачення безпосередньо в порушення професійної таємниці. Крім того, генеральний адвокат Касаційного (верховного) суду Жерар Азібер звинувачується в отриманні хабара, пасивної "торгівлі впливом" (отриманні незаконних вигод за рахунок чужого службового становища) і приховуванні факту порушення професійної таємниці, повідомляє РИА Новости.

Слідство припускає, що Саркозі під час розгляду в Касаційному суді "справи Бетанкур"про фінансування його виборчої кампанії - намагався через свого адвоката Эрцога отримати інформацію, захищену професійною таємницею. Зі свого боку Саркозі, за даними слідства, міг обіцяти члену суду Азиберу допомогу в отриманні престижного суддівського поста в Монако.