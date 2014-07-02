Сьогодні Молдова ратифікує угоду про асоціацію з ЄС

Парламент Молдови проведе сьогодні спеціальне засідання для ратифікації угоди про асоціацію з Європейським союзом. Цей документ прем’єр-міністр країни Юріє Лянке підписав 27 червня в Брюсселі.

Голова парламенту Ігор Корман закликав депутатів незалежно від політичної орієнтації проголосувати за ратифікацію угоди. Про це пише "Радіо Свобода". Брюссель раніше планував підписати політичний і торговельний договір із Кишиневом наприкінці 2014 року. Після анексії українського Криму Євросоюз змінив дату на тлі побоювань, що Москва намагатиметься перешкоджати процесу євроінтеграції України, Грузії та Молдови.

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