Москвичі проганяють постачальників терористів з дворів - соцмережі

Про це Антонова повідомила в соцмережах.

"У нас у дворі сусіднього будинку на Малій Грузинській, 31 щойно стояли броньований інкасаторський фургон і джип шевроле (без номерів). З написами "Народна армія Донбасу". Перегородили проїзд до будинку. Швидка була змушена паркуватися біля смітника", - написала москвичка.

Вони з чоловіком викликали поліцію, яка, оглянувши машини, виявила "каски, бронежилети, ножі і гумові кийки".

Читайте такожДесантник з Москви: Мені соромно за озвірілу Росію"Тим часом знайшовся власник автотранспортних засобів. Громадянин РФ, Микола, не москвич. Товариш виявився зухвалим і нервовим. Одягнений у військовий камуфляж. Хамив нам з чоловіком, погрожуючи фізичною розправою, обзивав "ліберальним лайном"", - написала Антонова.

Також власник машини відразу одягнув медичну маску, пославшись на те, що у нього "хронічний бронхіт", повідомляє російське видання Лента.ру у своєму матеріалі про інцидент.

За даними видання, в підсумку співробітники правоохоронних органів затримали представника «Народної армії Донбасу».

Після цього машини відвіз евакуатор в супроводі співробітників поліції і ФСБ. Будь-які коментарі від силовиків журналістам отримати не вдалося.