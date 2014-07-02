Калінінградський губернатор: Захід хоче "розгойдати в місті Майдан"

Заява Цуканова стала приводом для кепкування з боку журналістів, передає "Дождь".

Так, за словами губернатора, через кордон з Польщею в Калінінград прибувають "молоді, до 30 років, накачані, без родичів, з метою пошукати роботу".

Потім він додав: "Регіон непростий, ні для кого не секрет: західні спецслужби працюють на те, щоб розгойдати Майдан в Калінінграді. Це завдання ніхто не відміняв ".

Цуканов пояснив, що не мав на увазі, що ці молоді люди збираються щось розгойдувати, а лише хотів зазначити, що їхня мета перебування не сформульована, і іноді їх не пропускають через кордон.

Портал "Новый Калининград" у вівторок вранці опублікував замітку про висловлювання Цуканова. Потім, як заявляють представники ресурсу, їхній сайт тут же почали "дідосити".

На їхню думку, це пов'язано з публікацією новини про губернатора.

У підсумку на весь день від ресурсу залишився тільки паблік ВКонтакте, куди редакція "НК" почала публікувати колажі на тему заяви Цуканова.

Губернатор заявив, що не знає, скільки саме накачаних молодиків вже перетнули кордон, тому автори "Нового Калінінграда" зробили ось таку фотографію, де Цуканов намагається порахувати цих людей, як овець перед сном.