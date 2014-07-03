КНДР продовжить здійснювати пуски тактичних балістичних ракет - ЗМІ

Раніше південнокорейське агентство Ренхап з посиланням на представників військового командування своєї країни повідомило, що КНДР здійснила чергові пуск двох ракет з східного узбережжя півострова в напрямку Японського моря.

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Це випробування стало третім за рахунком за останній тиждень. Минулої неділі КНДР також здійснила запуск двох балістичних ракет малої дальності в районі Вонсана у бік Японського моря. За кілька днів до цього КНДР запустила в Японське море три ракети малої дальності, повідомляє РИА Новости.

"(Північна Корея) продовжить навчання по запуску високоточних тактичних балістичних ракет", - заявив прес-секретар стратегічних сил КНА, назвавши їх "легітимним проявом" суверенітету країни.