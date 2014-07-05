Чорноморський флот РФ почав військові навчання

Район навчань охоплює всю акваторію Чорного моря. Військово-морські маневри різнорідних сил російського Чорноморського флоту за участю близько 20 бойових кораблів і допоміжних суден, понад 20 літаків і вертольотів, морської піхоти та берегової артилерії почалися в п'ятницю, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Паралельно в Чорному морі проходять навчання НАТО.

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Це вже не перший випадок, коли Росія і західний альянс проводять одночасно навчання в одному регіоні.

"Спільні дії різнорідних сил Чорноморського флоту в ході планових тактичних навчань розпочалися з виконання ракетно-артилерійських стрільб бортових комплексів надводних кораблів по морських і повітряних цілях", - зазначили в Міноборони.